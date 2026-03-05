China emitirá 43.000 millones de dólares en bonos para capital bancario, un 40 % menos

Así lo reveló este jueves el Ministerio chino de Finanzas en un informe publicado durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del año en el país asiático, durante la cual se fijan las metas económicas oficiales.

En su informe presupuestario, el Ministerio indica que esta emisión tendrá por objetivo que "los grandes bancos comerciales estatales suplementen su capital ordinario 'Tier 1'", también conocido como recursos propios básicos, un indicador que mide la fortaleza financiera de las entidades.

El año pasado, las autoridades anunciaron una emisión de deuda por 500.000 millones de yuanes (72.490 millones de dólares) en el marco de las iniciativas por fortalecer un sistema financiero valorado en 69 billones de dólares ante la volatilidad de los mercados y la ralentización de la economía china.

En aquel caso, las entidades a las que se destinó este refuerzo fueron Bank of China, China Construction Bank (CCB), Bank of Communications (Bocom) y Postal Savings Bank of China (PSBC).

Si bien los principales bancos del país mantienen sus indicadores de capital en rangos adecuados, las bajadas de tipos de interés han lastrado sus márgenes de beneficio en un momento en el que Pekín necesita que ofrezcan apoyo a la economía tanto en forma de crédito como de absorber deudas incobrables.

Asimismo, la prolongada crisis inmobiliaria y los problemas de deuda oculta de las administraciones locales y regionales del país han supuesto riesgos adicionales para el sistema financiero chino, coyuntura ante la que Pekín ha redoblado su apuesta por "garantizar la estabilidad".

Según datos oficiales citados por Bloomberg, la campaña de reducción de riesgos impulsada por el Gobierno para el sector sigue su curso, con el número de instituciones financieras consideradas de alto riesgo situándose en 312 a mediados de 2025, prácticamente la mitad que en su pico máximo.

Durante la inauguración de la ANP, el primer ministro chino, Li Qiang, situó en "entre un 4,5 y un 5 %" el objetivo de crecimiento para 2026 tras tres años marcándolo en "alrededor de un 5 %", lo cual supone reducir la meta a su nivel más bajo desde 1991.

Al mismo tiempo, alinearse con los pronósticos más extendidos entre los analistas y las instituciones económicas internacionales.

Entre las otras metas más destacadas para el ejercicio tampoco hubo sorpresas: Pekín mantendrá el déficit en el 4 %, su techo de inflación en el 2 % y el límite para la tasa de desempleo en zonas urbanas en el 5,5 %, todo ello sin cambios con respecto a 2025.