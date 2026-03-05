Chipre cancela todas las reuniones de ministros de la UE que iba a acoger en marzo

Esta decisión se ha tomado "para garantizar predictibilidad" y "evitar inconveniencias a las delegaciones participantes", y ante las "disrupciones parciales de las conexiones aéreas", según dijo a EFE este jueves una portavoz de la presidencia chipriota.

Todas las reuniones informales del Consejo de la UE y de grupos de trabajo que estaban previstas en marzo de forma presencial se celebrarán de forma telemática o serán pospuestas hasta otras fechas, según indicó la misma fuente.

Entre las citas afectadas se encuentra una reunión informal de ministros de Defensa de la UE prevista para el 12 de marzo y otra de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los Veintisiete de los días 26 a 28.

La presidencia chipriota ya había cancelado anteriormente otras reuniones previstas en la isla mediterránea esta semana, entre ellas una cita informal de ministros de Cultura y otra de titulares de Asuntos Europeos.

Chipre se ha visto salpicado por la expansión del conflicto en Oriente Medio desencadenado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, al registrarse el pasado martes un ataque con drones contra la base británica de Akrotiri. Varios Estados miembros de la UE, entre ellos España, han anunciado medidas de apoyo a la defensa de la isla.

Entre otras citas de alto nivel, Chipre tiene previsto acoger una cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno entre los días 23 y 24 de abril, un evento que por el momento continúa en el calendario oficial de la presidencia.