Colonos israelíes aterrorizan Cisjordania ocupada en paralelo a la guerra contra Irán

Solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes, según confirmo a EFE la ONG israelí Yesh Din.

Su recuento -como en el caso de la muerte hace tres días de dos hermanos palestinos cerca de Nablus- incluye también ataques en los que los colonos israelíes visten uniforme, "pero es evidente que (sus actos) no forman parte de una actividad militar oficial", detalla un portavoz de esta ONG.

Este jueves, un niño de 11 años y dos adolescentes de 13 y 14 resultaron heridos durante un ataque de colonos en Masafer Yatta, comunidad al sur de Hebrón y cuya destrucción de décadas a manos de Israel es retratada en el documental oscarizado 'No Other Land'.

Según declaró el activista Osama Mahawra a la agencia oficial palestina Wafa, colonos armados agredieron a residentes y pastores de la zona, y los tres menores tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Imágenes compartidas por la ONG Standing Together muestran a un colono armado con un fusil que dispara al aire, una camilla llevándose después a uno de los heridos y a algún soldado que forcejea (no queda claro si con un palestino).

El pasado lunes, un grupo de colonos comenzó a arrancar olivos a fin de pavimentar una carretera en la aldea palestina de Qaryut, cerca de Nablus, lo que provocó la intervención de los habitantes locales, detalla la revista +972.

Los israelíes les lanzaron piedras y luego mataron a tiros a dos hermanos, Muhamad y Fahim Muamar, de 52 y 48 años. El Ejército dijo al día siguiente que el autor de los disparos era un reservista del Ejército y que su arma había sido confiscada, además de abrir una investigación criminal (por la que raramente llegan a ser imputados).

Además, en diferentes pueblos palestinos y sus campamentos de refugiados (creados tras la creación de Israel), el Ejército mantiene un férreo control militar, con la mayoría de los puestos de control cerrados e incursiones militares con arrestos.

Fuerzas israelíes hirieron este miércoles al menos a ocho personas en Yenín y Nablus, en el norte de Cisjordania, y colonos cargaron contra una ambulancia de la Media Luna Roja que iba a asistir a dos heridos atacados por ellos en la localidad de Yarza, en el norte del valle del Jordán.

Según Wafa, en estos seis días más de 100 palestinos han sido detenidos por las fuerzas israelíes, 13 de ellos esta madrugada en aldeas al oeste de Ramala.