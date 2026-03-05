Comienza en Hamburgo juicio contra ocho neonazis acusados de intento de asesinato

El presunto grupo, autodenominado 'Letzte Verteidigungswelle' o 'Última Ola de Resistencia' fue fundado según la Fiscalía General alemana en abril de 2024, con el objetivo de defender la "nación alemana" a través de actos de violencia contra migrantes y políticos de izquierdas.

Mediante atentados con explosivos y artefactos incendiarios contra centros de refugiados y locales de izquierdas, querían provocar un "colapso del sistema democrático" en Alemania, asegura la Fiscalía.

En el momento de la detención, en mayo del año pasado, el menor de los sospechosos tenía sólo 14 años; el mayor, 21; mientras que cuatro de los aprehendidos tenían menos de 18 años, por lo que se les aplicará el derecho juvenil.

A la 'Última Ola de Resistencia' se le atribuye un atentado incendiario contra un centro cultural en Altdöbern (en el 'Land' oriental de Brandeburgo) en octubre de 2024. En el interior del centro dormían en ese momento varias personas, incluido un niño.

Además, según los investigadores, otros miembros del grupo intentaron sin éxito prender fuego a un centro de refugiados en Schmölln, en la región también oriental de Turingia, donde realizaron grafitis de esvásticas y se fotografiaron posando con el saludo hitleriano.

Además, algunos planearon un ataque contra un centro de demandantes de asilo en Senftenberg (Brandeburgo), con el objetivo deliberado de provocar muertes entre los inquilinos, aunque aquel no llegó a materializarse.

Por todo esto se enfrentan a un abanico de cargos que van de la integración en una organización terrorista doméstica, hasta asesinato en grado de tentativa, incendio deliberado, preparación de un acto grave de violencia contra el Estado, infracciones contra la ley de explosivos, uso de símbolos inconstitucionales, daños materiales, lesiones, robo y extorsión.

Siete de los ocho acusados permanecen desde su detención en prisión preventiva. Conforme al derecho juvenil, la pena máxima de prisión a la que se enfrentan es de cinco años.