Comisario de Cultura pedirá información sobre la presencia de Rusia en Bienal de Venecia

"Lo de la Bienal es nuevo para mi, pero pediré más información", indicó el comisario en rueda de prensa, al ser preguntado por esa cuestión.

El político maltés señaló, por otra parte, que le alegra que muchos ministros de Deportes de la Unión Europea se hayan unido al "acto simbólico" de no asistir a la inauguración este viernes de los paralímpicos.

"Mi posición es clara: los deportes no se deben usar para propaganda", señaló.

De hecho, dijo, "la mayoría" de los ministros de Deportes no va a asistir a la ceremonia de apertura, lo que "muestra que estamos unidos" en la posición de rechazo a los "agresores" de Ucrania, como el régimen ruso, en relación con "eventos deportivos y el simbolismo que se utiliza en estos Juegos, como las banderas, himnos y uniformes".

En septiembre pasado, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, restableciendo los plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos, una vez clasificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos países habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.