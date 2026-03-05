Condenado a siete años de prisión un exdiputado oficialista de Sudáfrica por corrupción

Smith, que fue diputado en la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) de 1999 a 2019, se declaró culpable de varios cargos, incluidos fraude, lavado de dinero, violación de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la Ley de Impuestos y sobornos, en relación con beneficios recibidos de la empresa Bosasa a través de su compañía Euroblitz 48.

“Fue sentenciado a 12 años por cada uno de los cargos, quedando cada uno suspendido por cinco años bajo la condición de que no cometa delitos similares durante el período de suspensión. Efectivamente, pasará siete años en prisión por sus acciones”, indicó el comunicado de la Autoridad Nacional de Fiscalía (NPA) de Sudáfrica.

El juez Mohamed Ismail aceptó los términos del acuerdo y destacó que la corrupción es un flagelo que requiere acciones decisivas, y subrayó la responsabilidad del acusado como legislador de velar por el cumplimiento de las leyes.

Según la Fiscalía, Smith en su capacidad personal, así como en su calidad de director único y accionista de Euroblitz 48, no reveló al Registro de Intereses del Parlamento el beneficio que recibió de Bosasa, derivado de las actividades por las cuales fue condenado.

“Además, no reveló los ingresos imponibles de Euroblitz entre marzo de 2009 y julio de 2018, por un total aproximado de 28 millones de rands (1,4 millones de euros). Sin embargo, los cargos contra Euroblitz fueron retirados”, añadió el documento.

Por su parte, el Gobierno de Ramaphosa celebró la sentencia como un paso clave en la lucha contra la corrupción y el fraude, y señaló que la sentencia de Smith “refleja el compromiso” del presidente sudafricano de intensificar la lucha contra este tipo de acciones.