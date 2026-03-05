Cuba se recupera lentamente del apagón parcial masivo por un fallo en una central térmica

El director del despacho nacional de cargas del Ministerio de Energía y Minas, Félix Estrada, explicó en la televisión estatal que se ha logrado energizar, en la región oriental desde la provincia Guantánamo hasta la ciudad de Camagüey, aunque de "forma limitada", con prioridad del servicio eléctrico para sistemas vitales como los hospitales y las fuentes de abastecimiento de agua.

Al actualizar la situación, el directivo dijo que se espera en las próximas horas la entrada en servicio de varias unidades térmicas al SEN, en el occidente y centro de la isla, y que se trabaja "paso a paso" para evitar retrocesos en el proceso de restablecimiento gradual del suministro de electricidad.

En La Habana se ha restablecido el servicio eléctrico a 45.378 que representan el 5,7 % de los 787.000 clientes de la ciudad capital, según datos de la UNE.

El apagón masivo provocado por la desconexión del SEN desde la provincia Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste) lo ocasionó la "salida inesperada" de operaciones de la termoeléctrica Antonio Guiteras (en Matanzas, oeste) por "un salidero en la caldera" y se prevé que su reincorporación demorará 72 horas, según explicó la compañía estatal.

Esta central es una de las mayores del país y con frecuencia presenta problemas técnicos.

La reconexión del sistema es compleja, pues implica crear islas de energía que luego se van extendiendo e interconectando entre sí para llevar electricidad a las centrales termoeléctricas del país, arrancarlas y luego sincronizarlas con el SEN.

Habitualmente se recurría a los motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad), pero estos se encuentran básicamente parados desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. que no deja entrar en la isla petróleo y combustibles importados.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado por el bloqueo estadounidense. Esta falla en la central Antonio Guiteras no guarda relación con la medida de Washington, pero la falta de combustible sí que se puede achacar directamente a esta medida de presión.

Antes de la avería la UNE ya preveía para este miércoles, por la falta de capacidad de generación, grandes apagones durante toda la jornada, con el mayor de ellos cubriendo el 63 % del país, uno de los mayores registrados desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas.

Los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de La Habana.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos en las obsoletas centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

De otro 40 % del mix era responsable en los últimos años la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero básicamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano acusa a Washington de "asfixia energética".

Varios cálculos independientes estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales.