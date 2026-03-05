Detenido otro exviceministro de Defensa ruso, Ruslán Tsálikov, del equipo de Shoigú

"El exviceministro de Defensa Ruslán Tsálikov ha sido detenido. Se está tomando una decisión sobre su prisión preventiva", informó la portavoz del Comité de Instrucción Ruso (CIR), Svetlana Petrenko, a través de la web del cuerpo policial-judicial que depende directamente del Kremlin.

Las autoridades judiciales abrieron una causa penal en su contra "por la creación de una organización criminal, cuyos miembros malversaron fondos presupuestarios entre 2017 y 2024, así como por blanqueo de capitales y soborno", explica el CIR.

De este modo, quien fue el número dos de Shoigú entre 2015 y 2024 será procesado de hasta 12 cargos penales.

Tsálikov fue interrogado en tres ocasiones por el proceso penal en contra de su colega Timur Ivanov, exviceministro de Defensa (2016-2024) condenado en julio a 13 años de prisión por malversación de fondos y robo de más de 4.000 millones de rublos (más de 50 millones de dólares).

Tsálikov, nacido entre 1956 en Osetia del Norte hizo carrera fuera del aparato militar, primero en Finanzas y luego en el Ministerio de Situaciones de Emergencias, al igual que Shoigú, quien fue cesado en 2024 y forma parte desde entonces del Consejo de Seguridad ruso.

Si Tsálikov es condenado finalmente a prisión, se convertirá en el mayor alto cargo de Defensa ruso encarcelado tras una purga del Ministerio de Defensa iniciada en 2024 que los expertos relacionan con la infructuosa invasión inicial de Ucrania por parte del Ejército ruso en 2022.

Además de militares, los procesos por corrupción posteriormente se extendieron masivamente a empresarios, gobernadores regionales y jueces.