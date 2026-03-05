Díaz-Canel firma el libro de condolencias por la muerte de Jameneí y manifiesta su "dolor"

"Sentimos profundo dolor y pesar al conocer del asesinato del Líder Supremo de la nación iraní (...) como consecuencia de la vil agresión de EE.UU. e Israel, expresión de una flagrante violación de todas las normas del derecho internacional y la dignidad humana", escribió el mandatario, según informó la Presidencia cubana.

Díaz-Canel resaltó que en Cuba se recordará a Jameneí como "el gran estadista y líder del pueblo iraní que contribuyó decisivamente en el desarrollo y consolidación de las relaciones de amistad y cooperación" entre sus países.

"En este momento de profundo dolor, transmito las muestras de solidaridad y las más sentidas condolencias del pueblo y Gobierno cubanos. Lo hacemos extensivo a su familia, seres queridos y amistades", añadió.

Junto al mandatario también transmitieron sus condolencias el canciller, Bruno Rodríguez, y el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Miguel Pereira.

Jameneí, en el poder desde 1989, murió el sábado pasado en el primer día de los bombardeos ejecutados por Israel y Estados Unidos contra Irán, como parte la operación 'Furia Épica', en la que también fueron asesinados miembros de la cúpula militar iraní.

Ese día el Gobierno cubano condenó los ataques contra Irán, calificándolos de ilegales, denunció que violan la "soberanía" e "integridad territorial" de ese país e instó a la comunidad internacional a "detener esta agresión y una escalada" de "impredecibles consecuencias".

Estados Unidos ha intervenido militarmente en los últimos dos meses en Venezuela e Irán, dos aliados clave de Cuba. Además, Washington ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre La Habana, instándola a negociar mientras bloquea toda entrada de petróleo a la isla.