Díaz-Canel tacha de "injustificada y hostil" la expulsión de sus diplomáticos de Ecuador

"Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del Gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación", escribió en redes sociales.

A su juicio, "esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación" entre Ecuador y Cuba, que recuerda con "cariño" al "pueblo de (el presidente Eloy) Alfaro y (el pintor Oswaldo) Guayasamín".

En un contexto internacional convulso, Cuba reafirma su voluntad de abogar por preservar la unidad latinoamericana ante esta política de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales", agregó Díaz-Canel apuntando a las posibles causas tras la decisión en Quito.

El Gobierno de Cuba ya rechazó este miércoles "en los términos más enérgicos" la expulsión de todo su personal diplomático en Ecuador, una decisión que tachó de "arbitraria e injustificada".

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos", expresó la Cancillería cubana en una declaración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Cancillería, esta acción "demuestra el desprecio del actual Gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional".

Reafirmó asimismo "categóricamente" que el personal de su embajada en Ecuador, "tal como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado".

"No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política", agregó el comunicado.

La Habana vinculó además la expulsión con la cumbre convocada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para el próximo 7 de marzo en Miami con gobiernos latinoamericanos ideológicamente cercanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó este miércoles a la embajada cubana su decisión de declarar persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo en la legación de Quito y le impuso un plazo de 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano.

El Gobierno de Ecuador también dispuso la retirada de su embajador en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el cargo desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.