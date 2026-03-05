Diosdado Cabello llama a seguir exigiendo la liberación de Nicolás Maduro

"Sigamos pidiendo y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Su lugar es aquí en Venezuela, no es en otro lugar, es aquí, en nuestro país", sostuvo el también número dos del chavismo.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello también pidió a los seguidores del chavismo "levantar la cara" en "estos días amargos y seguir avanzando siempre por el camino de la revolución bolivariana", en referencia al proyecto y movimiento político creado por Hugo Chávez (1999-2013).

El ministro agregó que este jueves se llevarán a cabo actos en memoria de Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013.

El martes, cuando se cumplieron dos meses de la captura de Maduro y Flores durante un ataque estadounidense en territorio venezolano, cientos de chavistas se movilizaron en Caracas para exigir la liberación de ambos, detenidos en Nueva York.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El pasado jueves, Maduro pidió a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negó la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela.

Tanto Maduro como el Gobierno venezolano están sujetos a sanciones de EE.UU., por lo que el abogado solicitó una licencia a la OFAC para recibir fondos por su labor de defensa, que le fue otorgada el 9 de enero, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció el jurista.