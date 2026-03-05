Diputados de Guatemala se enfrentan a gritos en elección de magistrado contra corrupción

El diputado oficialista David Illescas y el opositor y segundo vicepresidente del Congreso, Élmer Palencia, estuvieron cerca de llegar a los golpes en el pleno, según constató EFE.

El enfrentamiento tuvo lugar en la tarima de la junta directiva del Congreso guatemalteco, en una discusión por el uso de la palabra en el Organismo Legislativo.

Illescas pertenece a la bancada Raíces, afín al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, mientras que Palencia es opositor del partido Valor.

De igual manera, el legislador Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente (1996-2000) Álvaro Arzú Irigoyen, tuvo un altercado con dos diputadas oficialistas, Mercedes Monzón y Elena Motta.

El choque entre Arzú Escobar con Monzón y Motta se registró cuando el hijo del expresidente quiso llegar a la fuerza a la tarima de la junta directiva del Congreso por encima de las legisladoras.

El parlamento guatemalteco se encuentra enfrascado en una discusión por la elección del nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, una designación trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos años.

Por la mañana, el presidente, Bernardo Arévalo de León, resaltó la importancia de la designación ante presuntas "injerencias" de las cuales no brindó más detalles.

La bancada de Arévalo de León, compuesta por diputados de los partidos Movimiento Semilla y Raíces, es minoría en el Congreso pero busca evitar la designación de alguno de los candidatos vinculados a la corrupción en Guatemala, según han afirmado sus legisladores.