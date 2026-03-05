EE.UU. concede exención de 30 días para permitir ventas de petróleo ruso a la India

La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su cuenta oficial de X, quien precisó que la autorización "no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones que involucran petróleo ya varado en el mar".

Bessent agregó que la India "es un socio esencial de Estados Unidos, y anticipamos plenamente que Nueva Delhi aumentará las compras de petróleo estadounidense".

En febrero, Trump había anunciado que luego de una conversación con el primer ministro de la India, Narendra Modi, la nación asiática dejaría de comprar petróleo ruso para adquirir el de Venezuela.

En su momento, el mandatario estadounidense dijo que la medida ayudaría para frenar la guerra en Ucrania.

La exención temporal llega además en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el transporte de crudo mundial.

Recientemente, Irán ha amenazado con cerrar el paso, lo que podría afectar seriamente el suministro energético global y presionar al alza los precios del petróleo.

"Esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía global", concluyó Bessent.