EE.UU. envía delegación de bajo nivel a la ceremonia de investidura de José Antonio Kast

La nota eliminó así las especulaciones que existían desde hace días sobre la posibilidad de que fuera el secretario de Estado, Marco Rubio, quien representara a la Administración de Donald Trump en el proceso de traspaso de poder del progresista Gabriel Boric al ultraderechista José Antonio Kast este 11 de marzo.

La delegación estadounidense, que comandará Landau, contará también con la presencia de Brandon Judd, actual embajador de Estados Unidos en Chile; con Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y con Joseph Humire, subsecretario de guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, que tuvo un papel relevante en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros.

Algunos de sus aliados europeos también faltarán a la cita del próximo 11 de marzo, ya que ni la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ni el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tienen planificado acudir al cambio de mando.

Sí lo hará el rey de España, Felipe VI.

Desde el momento en que José Antonio Kast fue nombrado presidente electo, tras la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 14 de diciembre, inició una gira de contactos internacionales con parte de sus aliados ideológicos, donde destacó la visita a Argentina, El Salvador o Brasil, entre otros.

Figuras como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, al que Kast pidió ayuda para “mejorar el sistema penitenciario”, tampoco acudirán al cambio de mando presidencial, hecho que debilita la imagen del próximo presidente de Chile con sus aliados en la región.

Por otro lado, el presidente de Brasil, el progresista Lula Da Silva, confirmó su presencia este 11 de marzo, que acompañará al izquierdista Yamandú Orsí (Uruguay), y a los líderes conservadores Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Chaves (Costa Rica) o José Raúl Mulino (Panamá).

El presidente de Argentina, Javier Milei, que fue la primera parada internacional de Kast como presidente electo y al que lisonjeó e, incluso, se fotografió con una motosierra, símbolo de los recortes económicos del gobierno ultraliberal argentino, será otro de los que comparecerá durante el cambio de mando.

La ausencia de figuras relevantes de la delegación estadounidense coincide con la crisis diplomática que el país norteamericano tiene con Chile luego de que la Administración de Donald Trump revocara el 20 de febrero las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En aquel momento, les acusó de "socavar la seguridad regional" por un acuerdo con la multinacional China Mobile para conectar mediante un cable de fibra óptica Asia con las costas chilenas.

José Antonio Kast decidió cortar las reuniones bilaterales con el actual presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, al que acusó de "falta de información y transparencia" sobre el acuerdo, terminando de esta manera la tradición republicana del traspaso de poder.