EE.UU. niega que uno de sus cazas haya sido derribado en Irán

"Los rumores que circulan en las redes sociales sobre el accidente de un F‑15E estadounidense en Irán a primera hora del miércoles carecen de fundamento y NO SON CIERTOS", publicó en X el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Reportes sobre el supuesto derribo de un caza estadounidense en el país persa comenzaron a circular este miércoles en esa red social después de que OSINTdefender, una cuenta especializada en inteligencia militar que acumula unos 2 millones de seguidores, informara sobre un derribo atribuido a un posible fuego iraní.

"Hemos decidido eliminar los informes publicados anoche sobre el accidente de un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Irán y la evacuación exitosa de la tripulación por parte de los equipos de Búsqueda y Rescate de Combate (CSAR) estadounidenses e israelíes", publicó hoy la cuenta de monitoreo.

OSINTdefender insistió en que "mantiene la confianza en sus fuentes; sin embargo, la historia está siendo negada oficial y públicamente" por el Centcom.

En su mensaje eliminado, OSINTdefender aseguraba: "Tras hablar con varias fuentes directas, ahora me siento seguro al informar que un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló la madrugada del miércoles durante una misión de ataque sobre el suroeste de Irán".

Según la cuenta, la causa del presunto accidente se desconocía, aunque "al menos una fuente" lo atribuyó a las defensas aéreas iraníes. "Tanto el piloto como el navegante lograron eyectarse con éxito sobre Irán", agregaba el mensaje borrado.

Washington e Israel iniciaron el sábado la operación 'Furia Épica, en la que ya ha muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de la cúpula militar del país persa y otros cientos de personas en esa nación. Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el comienzo de los bombarderos.

EE.UU. e Israel han atacado con misiles y drones a miles de objetivos en la República Islámica, mientras que Teherán ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.