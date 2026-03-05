El canciller de Nicaragua firma en el libro de condolencias por el ayatolá Alí Jameneí

Durante la visita a la sede diplomática iraní, los representantes del Gobierno sandinista mostraron sus condolencias y solidaridad con el "noble y valiente" pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una declaración.

Asimismo, la delegación nicaragüense destacó la figura del ayatolá Alí Jameneí, "reconocido por su papel en la defensa de la soberanía, la lucha por la justicia y la libre autodeterminación de los pueblos".

Jameneí murió el sábado pasado en ataques de Israel y Estados Unidos contra el centro de Teherán, en el primer día de la guerra.

La representación del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, reiteró, asimismo, "su solidaridad fraterna con el pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán y su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de respeto, amistad y cooperación entre ambas naciones".

La delegación nicaragüense estuvo encabezada por el canciller Valdrack Jaentschke, e integrada por la ministra del Trabajo, Johana Flores, la diputada sandinista y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Arling Patricia Alonso, miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua–Irán, y funcionarios de la Cancillería.

El domingo pasado, el Gobierno de Nicaragua condenó "todas las formas de guerra", clamó por la paz en la región de Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo de la República Islámica iraní, a quien no nombraron por su nombre.