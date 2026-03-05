El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, dice que España tiene la solidaridad de la CE

Šefčovič, que hoy firmó un acuerdo con el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, para ampliar el acuerdo de libre comercio entre la UE y el país norteamericano, afirmó a preguntas de EFE que ha estado en constante contacto con las autoridades españolas y estadounidenses desde que Trump amenazó a España.

"Tras estos comentarios hemos estado, diría, en contacto permanente con mi muy buen amigo, el ministro de Comercio, Carlos Cuerpo, así como con todos nuestros colegas españoles. Y creo que lo que está muy claro aquí es que todos tenemos interés en respetar el acuerdo que concluimos con Estados Unidos en julio del año pasado", explicó.

"Y creo que existe interés por parte de todos los Estados miembros de la UE en garantizar que este acuerdo se aplique correctamente y sea respetado. Hemos escuchado lo mismo de nuestros homólogos estadounidenses: que incluso después de la decisión del Tribunal Supremo siguen muy comprometidos con este acuerdo y estamos en contacto diario con ellos", continuó.

El comisario europeo añadió que la Comisión Europea tiene competencias exclusivas en el comercio internacional y que la CE "siempre defenderá los intereses de la Unión Europea y, por supuesto, los de todos nuestros Estados miembros".

"España es un Estado miembro muy importante de la Unión Europea. Por eso estamos en plena solidaridad con nuestros Estados miembros", concluyó.