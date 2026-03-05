El elevado número de muertos en el buque iraní desborda a las autoridades de Sri Lanka

El hospital de Karapitiya, en la ciudad costera de Galle, superó su capacidad máxima de almacenamiento forense pocas horas después de que comenzaran a llegar los primeros restos desde la zona del siniestro.

Ante la falta de espacio en las cámaras frigoríficas locales, fuentes hospitalarias confirmaron a EFE que se espera la llegada de un equipo de refrigeración de gran capacidad enviado de urgencia desde la capital, Colombo, para reforzar la custodia de los fallecidos.

El desastre naval se produjo tras un ataque con torpedos ejecutado por Estados Unidos contra el navío iraní, que se encontraba navegando al sur de las costas de Sri Lanka.

Según los primeros reportes el impacto provocó una inmersión rápida del buque, lo que dificultó las tareas de evacuación de la tripulación en una zona de importancia estratégica para las rutas de navegación global.

Hasta el momento, el balance oficial de la Marina de Sri Lanka cifra en 84 los cuerpos recuperados, mientras que 32 supervivientes han sido rescatados y trasladados al Hospital Nacional de Galle, donde al menos uno de ellos permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Las labores de búsqueda y rescate, coordinadas por el Gobierno de Sri Lanka tras recibir la señal de socorro del IRIS Dena, continúan activas para localizar a decenas de marinos que siguen desaparecidos.