El ministro británico de Defensa viaja a Chipre tras el ataque iraní a la base de Akrotiri

Se prevé que el ministro se reúna con su homólogo chipriota y con el personal militar destinado a las dos bases británicas en Chipre: la de Akrotiri, situada cerca de Limassol, que fue parcialmente desalojada tras ser atacada sin víctimas, y la de Dhekelia, próxima a Larnaca.

La visita se produce en medio de críticas al Gobierno británico por su lenta respuesta frente al impacto del pasado lunes, al que siguieron otros ataques con drones que fueron interceptados, mientras que países europeos como Francia enviaron rápidamente efectivos para la defensa.

Además de aviones y helicópteros con capacidades antidrones, el Reino Unido prevé enviar a la isla el destructor HMS Dragon, que cuenta con defensas antiaéreas, pero no se espera que pueda zarpar hasta la próxima semana.

En declaraciones anoche a la BBC, el embajador chipriota en Londres, Kyriacos Kouros, dijo que su Gobierno está "decepcionado" por la falta de comunicación y lamentó que "la gente está asustada y espera más".

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró el miércoles que el Reino Unido tiene en la zona un contingente aéreo y su prioridad es defender a los ciudadanos británicos en cualquier país que esté siendo atacado por Irán.

Starmer reiteró que Londres no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el pasado sábado si no existe una base legal y un plan viable, pero sí autorizó el domingo el uso por parte de EE.UU. de bases británicas con fines defensivos.