El Museo de Arte Latinoamericano firma acuerdos de cooperación en el marco de ARCO

Unos acuerdos que permitirán organizar en el museo californiadno exposiciones fotográficas dedicadas a Paolo Gasparini, Paz Errázuriz y Graciela Iturbide, una muestra dedicada a Antoni Tàpies o el proyecto 'Marta Palau. My Paths Are Earthly', comisariado por Imma Prieto, informó el MOLAA en un comunicado.

Las muestras de fotografía forman parte de las Colecciones de Fundación Mapfre que se podrán ver en el MOLAA, mientras que en 2029 se presentará en la institución española un proyecto fotográfico del museo estadounidense.

También se organizará una exposición dedicada sobre Antoni Tàpies en el contexto americano -continente imprescindible para comprender su evolución- desde una institución museística, a través del acuerdo con la fundación del artista catalán.

Y llegará al MOLAA la exposición, 'Marta Palau. My Paths Are Earthly', dedicada a la artista Marta Palau (Albesa, Lleida, 1934 - Ciudad de México, 2022), tras su paso por el Museu Tàpies, en Barcelona, y su presentación en Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mientras que la colaboración con la Fundación Úniques hará posible el desarrollo de residencias para mujeres artistas latinas e iberoamericanas que se materializarán en dos exposiciones en diálogo entre ambas instituciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La participación del MOLAA en ARCOmadrid 2026 se enmarca dentro de su estrategia de posicionamiento internacional en el contexto de su 30 aniversario.

En estas tres décadas se ha consolidado como el único museo en Estados Unidos dedicado exclusivamente al arte moderno y contemporáneo de América Latina y sus diásporas.