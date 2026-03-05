El MWC congrega a 105.000 asistentes condicionado por el cierre aéreo de Oriente Medio

Al margen, la feria tecnológica demostró en Barcelona la consolidación de la inteligencia artificial (IA) como uno de los ejes del sector de la conectividad, con aplicaciones cada vez más integradas en dispositivos móviles, redes de telecomunicaciones y servicios digitales.

Tecnológicas globales involucradas en sectores como la logística, el transporte, la industria, la salud y la seguridad mostraron sus novedades en un congreso celebrado entre el lunes y este jueves, y que ya no es solo un escaparate de las últimas gamas de telefonía, sino que abarca el conjunto de la economía vinculada a las comunicaciones.

El ecosistema de las empresas emergentes vive una transformación "radical" de la mano de la IA, una tecnología que domina más de la mitad de los expositores del 4YFN, la división del MWC dedicada a esas compañías, según explicó a EFE su director, Pere Duran.

Más de un 56 % del millar de empresas emergentes con estand en el salón ofrecen soluciones basadas en IA.

Las compañías emergentes españolas copan el 40 % de las más de 1.000 presentes. Destaca Biorce, una tecnológica con dos años de vida que ha ganado los Premios 4YFN de 2026 con su plataforma basada en IA para automatizar y reducir a la mitad la duración de los ensayos clínicos de medicamentos.