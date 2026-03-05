El Nikkei repunta un 1,9 % impulsado por la tecnología pese al conflicto en Oriente Medio

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.032,52 puntos, hasta ubicarse en 55.278,06 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un idéntico 1,9 %, o 69 puntos, hasta situarse en 3.702,67 unidades.

Tras una racha negativa, la bolsa tokiota consiguió recuperarse algo de las caídas provocadas por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre gran parte del crudo que importa Asia.

El parqué siguió la tendencia de Wall Street y se vio impulsado principalmente por el sector tecnológico, que protagonizó subidas generalizadas tras su buen desempeño la víspera en Nueva York.

En semiconductores, firmas como Disco o Advantest registraron subidas del 3,49 % y del 3,8 %, respectivamente, mientras que el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), creció un 4,34 %.

En el sector de la banca las compras fueron generalizadas, protagonizando las mayores subidas de la jornada la entidad bancaria nipona Mizuho, que se disparó un 6,37 %, seguida de SMBC, que creció un 3,71 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, ascendió un 3,42 %.

También repuntaron las principales navieras del país, como Nippon Yusen, que cerró con una subida del 2,43 %, o Mitsui O.S.K. Lines, que creció un 2,31 %. En el sector de la defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries sumó un 3,07 %.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajó un 0,27 %, y la empresa de videojuegos Nintendo cayó un 1,44 %.