El número de muertos por la ofensiva contra Irán sube a 1.230, según un organismo iraní

"El número de mártires que han sido enterrados hasta el 4 de marzo de 2026 es de 1.230", dijo la fundación, citada en medios oficiales iraníes.

Este jueves, Israel lanzó la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se centraron sobre todo en objetivos militares -sedes militares, de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, aseguró este jueves que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

Según esta portavoz, hasta la fecha han atacado 20 centros educativos, 11 hospitales, 6 centros de emergencia, 7 centros de la Media Luna Roja y 14 centros médicos.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.