El Parlamento de Gibraltar pide la ratificación del Tratado entre el Reino Unido y la UE

En una nota de prensa, el gobierno gibraltareño indica que Picardo ha informado al monarca sobre los avances del tratado "siempre que ha tenido ocasión durante el transcurso de las negociaciones".

"Me llena de orgullo poder informarle de que el Parlamento de Gibraltar ha respaldado por unanimidad la ratificación del Tratado", dice el ministro principal.

Picardo también ha escrito al ministro británico para Europa, Stephen Doughty, y prevé hacerlo también con todos los líderes de los partidos políticos del Reino Unido para reiterar la postura de Gibraltar antes de que comience el proceso formal de ratificación británico.

Tras la publicación del texto íntegro del tratado el 26 de febrero, debe ser ratificado antes por el Parlamento británico y la Comisión Europea para su posterior firma, con la previsión de que comience a aplicarse provisionalmente el 10 de abril.

El Gobierno español se felicitó en su momento por este acuerdo, que establece un marco jurídico integral para la colonia británica, cuya soberanía sigue reclamando España, que supone "el fin de la verja" fronteriza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un comunicado de Exteriores, el Gobierno español indicó el 26 de febrero que el texto pactado favorecerá el desarrollo económico, reforzará las garantías sociales y consolidará la cooperación entre las partes (España, el Reino Unido y la UE), y destacaba que contemple la desaparición de la verja, "eliminando el último muro de Europa continental".

El acuerdo establece la libre circulación de personas entre la comarca limítrofe española del Campo de Gibraltar y la colonia, lo que beneficiará especialmente a los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente, resaltó el Gobierno.

Precisó que no habrá controles de pasaporte entre ambos territorios y que España asumirá en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar los controles Schengen (el espacio europeo de libre circulación de personas). Las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia.

Sobre las mercancías, España efectuará los controles aduaneros de las que entren en Gibraltar y se establecerán también controles de equipaje para viajeros con destino a la Unión Europea y el peñón.

El acuerdo incorpora medidas de convergencia en materia de fiscalidad indirecta sobre mercancías, según las autoridades españolas.