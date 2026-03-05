El presidente de Chipre agradece a España e Italia su disposición a defender la isla

"Mi profundo agradecimiento al presidente Pedro Sánchez por la decisión del Gobierno de España de apoyar de manera concreta a Chipre. Este gesto refleja las estrechas relaciones entre nuestros países y la solidaridad compartida entre los países miembros de la Unión Europea", señaló en X.

El político conservador usó la misma red para expresar su agradecimiento a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y afirmó que el envío de barcos muestra el "compromiso común por una Europa más segura y por la estabilidad y la seguridad en el Mediterráneo".

Ya antes, el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, adelantó que el presidente había mantenido hoy charlas telefónicas con Meloni y con Sánchez, en las que los dos le comunicaron su disposición a aportar medios.

El portavoz del país, que este semestre preside la Unión Europea, recordó que Grecia "respondió de inmediato" con el envío de cuatro cazas y dos fragatas tras el ataque con drones a la base británica de Akrotiri, y agradeció su "apoyo sustancial", así como el respaldo de Francia.

Letymbiotis destacó que la fragata que envía España, la Cristóbal Colón, es "una de las tecnológicamente más avanzadas de las que dispone, con importantes capacidades operativas".

La fragata está integrada en el grupo naval del portaaviones francés Charles de Gaulle y, junto a buques griegos, aportará protección y defensa aérea.

La fragata complementará la batería Patriot española desplegada en Turquía, y se espera que el grupo naval llegue a la isla griega de Creta hacia el 10 de marzo.

Italia, por su parte, anunció que también mandará barcos de la Marina militar a Chipre, según dijo el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Poco antes de la intervención del portavoz chipriota, sonaron las alarmas de seguridad cerca de la base de Akrotiri y se enviaron mensajes a los vecinos para que permanecieran en casa, en una alerta que resultó ser falsa.

Letymbiotis indicó que se detectaron indicios de un "objeto sospechoso" que finalmente se comprobó que no se dirigía a Chipre, por lo que la alerta fue levantada.

Ya ayer, dos cazas griegos despegaron ante las informaciones de que un objeto sospechoso volaba hacia Chipre desde el Líbano, donde opera el grupo chií Hizbulá, pero resultó también ser una falsa alarma.