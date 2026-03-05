El presidente de Ecuador viajará a EE.UU. para asistir a la cumbre de Trump

Por medio de un decreto ejecutivo, Noboa declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial internacional entre el 6 y 8 de marzo, que estará integrada por ministros y secretarios de Estado que no están detallados en el documento.

El mandatario reiteró este viernes que su asistencia a la cumbre es por un tema de "seguridad" y no por "algo ideológico", pese a que acudirán a ella líderes de derecha en la región.

"Es más, a todas las invitaciones que hemos tenido de temas ideológicos de derecha o de extrema derecha en los Estados Unidos (las) hemos declinado porque no nos consideramos que somos así", señaló en una entrevista con radio Canela, en Guayaquil.

"¿Qué es lo que más quisiera posicionar la extrema izquierda o la criminalidad? Que nosotros somos de extrema derecha, porque quieren decirnos que estamos alejados del pueblo, que estamos alejados de las necesidades de la gran mayoría, cuando no es así", dijo Noboa.

"Nosotros hicimos una campaña con un proyecto de centro izquierda para fortalecer la educación, salud y servicios públicos", añadió.

Además de Noboa, a la cita con Trump asistirán los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, según confirmó la Casa Blanca.

Bajo la Administración Trump, Ecuador y Estados Unidos han mantenido una relación cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que firmaron algunos acuerdos de cooperación, sumado al interés que mostró ese país de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.

El encuentro en Miami se celebrará en el marco de la reformulación de la Doctrina Monroe -concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas-, que se convirtió en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región.