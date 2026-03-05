El presidente polaco critica las conversaciones de Tusk con Macron sobre disuasión nuclear

Durante una rueda de prensa en Varsovia junto a su homólogo rumano, Nicușor Dan, Nawrocki criticó lo que llamó "movimientos nerviosos" por parte del presidente francés y de Tusk, a quienes criticó por haberse mostrado abiertos a que Polonia participe de la disuasión del arsenal nuclear galo.

En sus declaraciones, el jefe de Estado polaco se quejó de que, en la reciente firma de un tratado de seguridad bilateral suscrito en Nancy por el primer ministro Tusk (europeísta y oponente político de Nawrocki), "no se incluyó esa propuesta y el Gobierno no informó debidamente al mando de las fuerzas armadas" sobre ese tema.

"El programa de disuasión nuclear avanzada" de Francia es una propuesta impulsada por Macron para extender la disuasión nuclear francesa con la cooperación de varios aliados europeos.

Tusk anunció el lunes de esta semana "Polonia dialoga con Francia y un grupo de aliados europeos en el programa de disuasión nuclear avanzada", una iniciativa destinada a que los enemigos de Europa "nunca se atrevan a atacarnos".

Tanto Nawrocki como Dan coincidieron en resaltar que, en su opinión, la seguridad europea depende en gran medida de la alianza con Estados Unidos, país que, según el presidente polaco, "es, objetivamente y desde hace décadas", el aliado "más importante en términos de seguridad, tecnología y economía".

Por su parte, Dan subrayó que Rumanía y Polonia son países que "apoyan la asociación transatlántica porque entienden lo importante que es para la seguridad de Europa".

Asimismo, ambos líderes subrayaron que la presencia de tropas estadounidenses en su territorio es un interés nacional compartido.

Por otra parte, Nawrocki anunció su intención de expandir el grupo de los "Nueve de Bucarest" (B9), un foro creado en 2015 que engloba a Polonia, Rumanía, Bulgaria, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania.

El mandatario polaco expresó su intención de transformar ese formato en "B11 o B12" para "consolidar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN" con la inclusión de los países nórdicos.

Finalmente, respecto a la escalada de tensión en Oriente Medio, Nawrocki informó de que ha firmado la orden para usar aviones polacos en la evacuación de civiles polacos de la zona del Golfo Pérsico.

El presidente rumano afirmó que no llorará "por la República Islámica de Irán", a la que calificó de "régimen que ha patrocinado el terrorismo, desestabilizado la región durante años y aterrorizado a su propio pueblo".