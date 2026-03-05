El primer ministro libanés reprocha a Hizbulá lastrar al país por "intereses extranjeros"

"Ayer escuché a alguien acusando al Gobierno libanés de alinearse con las demandas israelíes y de implementar las decisiones israelíes. Como primer ministro, no puedo quedarme callado ante tales palabras que, como mínimo, son absurdas e incitan a la sedición", dijo Salam en una reunión gubernamental.

Sus declaraciones se produjeron después de que el miércoles Qassem señalara al Ejecutivo durante su primer discurso desde el inicio de la campaña aérea israelí contra el Líbano a comienzos de semana, llamándole a defender el país en lugar de responder a "decisiones" de Israel y Estados Unidos.

El Consejo de Ministros había aprobado esta semana una serie de medidas contra Hizbulá, incluyendo la prohibición de sus actividades armadas, después de que un ataque lanzado por la formación provocara el inicio de la ofensiva israelí.

En este contexto, Salam defendió este jueves que los reprobables son en verdad quienes "arrastraron" al Líbano a una situación innecesaria, "sin considerar las consecuencias desastrosas" que tendría para el país y actuando "al servicio de intereses extranjeros que no tienen nada que ver con el bienestar del Líbano".

El ataque lanzado inicialmente por Hizbulá pretendía vengar al asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, pues Teherán es un aliado clave del movimiento, al que entrena y financia.