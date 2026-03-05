Emirates anuncia que operará más 100 vuelos desde o hacia Dubái entre hoy y mañana

Emirates confirmó que está operando "un reducido programa de vuelos hasta nuevo aviso", transportando pasajeros y productos farmacéuticos y perecederos.

La compañía aseguró que la seguridad es su "máxima prioridad" y que continuará restableciendo gradualmente su programación de vuelos "en función de la disponibilidad del espacio aéreo y en cumplimiento de todos los requisitos operativos".

Tambié recordó que, por el momento, solo los pasajeros con una reserva confirmada deben acudir al aeropuerto y que publicarán próximas actualizaciones referentes a sus servicios a través de sus canales oficiales en redes sociales.

El pasado sábado 28 de febrero un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán dio inicio a una guerra que escaló más allá de las fronteras del país persa tras la respuesta iraní contra distintas bases e intereses estadounidenses e israelíes en la región, mayoritariamente en el golfo Pérsico.

Debido a dicha situación, muchos países del golfo cerraron su espacio aéreo desde el sábado.