Empresas europeas en China ven señales "positivas" en el informe de trabajo del Gobierno

En un comunicado difundido tras la presentación del documento en la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la organización indicó que el informe incluye "puntos de acción en cuestiones de relevancia para las compañías europeas" que operan en el país asiático.

La entidad subrayó que la desaceleración económica de China, identificada por sus miembros como el principal problema en 2025, está "vinculada a cuestiones estructurales", como la competencia considerada insostenible en algunos sectores, y destacó que el informe plantea que se utilizará "toda una gama de enfoques" para eliminar la llamada "involución", que se refiere a una competencia insana y no productiva.

El comunicado también resalta que el documento gubernamental incluye una llamada a "impulsar las importaciones para promover un comercio equilibrado", algo que la Cámara interpreta como una señal de que Pekín "ha tenido en cuenta las preocupaciones de socios comerciales" como la Unión Europea sobre los desequilibrios comerciales.

Asimismo, la organización celebró la continuidad del compromiso con el "trato nacional" para las empresas con inversión extranjera, una referencia que, según el comunicado, ha aparecido en los informes de trabajo del Gobierno "durante cinco años consecutivos".

El documento también menciona que "se aplicará un nuevo Catálogo de Industrias Incentivadas para la Inversión Extranjera", una medida que la Cámara considera potencialmente "positiva", aunque advirtió de que serán necesarios más detalles sobre su aplicación antes de valorar plenamente su alcance.

Entre los aspectos que suscitan cautela, la organización destacó que el informe incluye un llamamiento a que las empresas con inversión extranjera amplíen su producción en el país.

En este sentido, señaló que tales decisiones "deberían adoptarse por razones comerciales", y no por factores como requisitos de localización o la búsqueda de igualdad de trato en los procedimientos de contratación pública.

La Cámara también comentó el objetivo de crecimiento fijado por Pekín para este año, de entre el 4,5 % y el 5 % y menor que el de los años pasados. A su juicio, refleja que las autoridades reconocen que la economía "podría seguir desacelerándose".

No obstante, considera que esa meta "no es tan significativa como algunos podrían pensar e incluso podría ser positiva dado que el país es una economía que madura rápidamente".

El informe gubernamental fue presentado este jueves por el primer ministro, Li Qiang, durante la apertura de la sesión anual de la ANP, en el marco de las llamadas 'Dos sesiones', la principal cita política anual del país.