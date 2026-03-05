España condena "enérgicamente" los nuevos ataques de Irán contra Turquía y Azerbaiyán

El Ejecutivo reiteró la solidaridad "con estos países amigos" e insistió en la urgencia de una desescalada bélica para trabajar "por la seguridad y estabilidad de la región", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos ataques "indiscriminados" de Irán, incluyendo objetivos civiles, constituyen, además, "violaciones flagrantes" de la soberanía e integridad de estas naciones de la zona del Golfo e incrementan el riesgo de escalada, según las autoridades españolas.

Por sexto día consecutivo, se mantienen los bombardeos en Oriente Medio, centrados en los ataques israelíes contra Teherán y Beirut, además de otros con drones contra Turquía y Azerbaiyán, aunque Irán ha negado ser el responsable de estos últimos.