España da su "apoyo total" al Líbano y ofrece ayuda humanitaria a los desplazados

"Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país", escribió Sánchez en la red X.

Destacó que el pueblo libanés puede contar con el apoyo de España, así como con asistencia humanitaria a los miles de desplazados.

"Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra", incidió Sánchez en el mensaje.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 102 y el de heridos a 638, al cumplirse hoy cuatro días del inicio de los ataques, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

Asimismo, cerca de 84.000 personas han tenido que abandonar sus hogares desde el comienzo de la ofensiva aérea israelí.

Mientras, Beirut y sus suburbios sufrieron este jueves atascos kilométricos de vehículos y concentraciones de familias en las cunetas de carreteras más alejadas, después de que Israel emitiera una orden de evacuación sin precedentes para barrios enteros de las afueras capitalinas.