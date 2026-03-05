España descarta convocar al embajador de EEUU en Madrid tras las amenazas de Trump

Trump amenazó el pasado martes con "cortar todo el comercio con España" e imponer un embargo comercial al país, después de que el Gobierno español, contrario a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, se negara a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón (de utilización conjunta con Estados Unidos) para operaciones vinculadas a esa ofensiva.

En declaraciones radiofónicas, Albares aseguró que la relación con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, es "fluida" pese a que no han hablado en las últimas horas.

Ayer miércoles, el ministro desmintió "tajantemente" que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, minutos después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que España había acordado "cooperar con el Ejército estadounidense" después de la amenaza de Donald Trump.

"La decisión es soberana del Gobierno de España y no tengo que hablar con nadie", dejó claro Albares, quien dijo que la actual situación no merece "en absoluto" que convoque al embajador.

Y añadió: "Lo importante es dónde se sitúa España, y España se sitúa al lado del derecho internacional, al lado de la desescalada, al lado de pedir que se regrese a la mesa de negociación".

El responsable de la diplomacia española agradeció la "ola de solidaridad" y de "apoyo" que recibió España tras las amenazas comerciales de Trump, tanto las públicas como las que no han trascendido.