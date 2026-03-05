España puede contar con solidaridad alemana y europea ante amenazas, dice ministro alemán

"(...) España puede contar en todo momento con la solidaridad europea y, por tanto, también con la solidaridad alemana cuando se trata de amenazas con nuevas barreras comerciales. No permitiremos que nos dividan; permanecemos estrechamente unidos", afirmó el jefe de la diplomacia alemana en una rueda de prensa en Berlín con el ministro moldavo de Exteriores, Mihai Popșoi.

"La Unión Europea (UE) tiene un mercado interior común, y lo defenderemos juntos en todo momento", añadió Wadephul.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo la víspera que manifestó a Wadephul, la "sorpresa" por la actitud en la Casa Blanca de Merz, quien explicó tras su reunión en el Despacho Oval con Trump el martes que en ese momento de su encuentro con el presidente estadounidense él no quiso "escalar o discutir en público este conflicto".

Las críticas de Trump vienen por el rechazo del Gobierno español en la cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado de aumentar el gasto en defensa al 5 % del PIB y su negativa a autorizar el uso de las bases españolas de Morón y Rota para las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán.

"Lo ha discutido con el presidente Trump en una conversación personal y ha considerado que era lo correcto. Y ese es el estilo alemán, también en el trato diplomático: no hacer todo delante de las cámaras de televisión", explicó Wadephul este jueves.

El ministro alemán explicó que parte de la base de que todo lo que la UE ha negociado en el ámbito comercial se pueda aplicar, y animó a la Eurocámara, que paralizó la ratificación del acuerdo comercial entre el bloque comunitario y EE. UU. tras la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que ha declarado ilegales los aranceles de Trump, "a dar los próximos pasos".

Al mismo tiempo pidió una "aclaración por parte de Estados Unidos de que respalda el paquete" comercial de un arancel máximo del 15 %.

"Si eso ocurre, creo que será bueno para ambas partes", señaló.

Por otra parte Wadephul habló de las diferencias entre el Gobierno español, que avala el "No a la guerra", y el alemán, que ha defendido la intervención militar estadounidense e israelí contra Irán.

El hecho de que Alemania, "ante la inmensa amenaza que representa Irán hacia Israel, adopte una posición particularmente clara al lado de Israel corresponde a nuestra responsabilidad de Estado, que ha sido formulada con mucha claridad por varios gobiernos consecutivos de la República Federal de Alemania", explicó el ministro germano.

Pese a ello insistió en que Alemania no se implicará en la guerra ni tampoco en medidas para provocar un cambio de régimen, porque considera que esta cuestión depende de la voluntad y decisión del pueblo iraní.

Alemania, agregó, está a favor de que acabe la guerra si Irán renuncia a su comportamiento, que a su juicio no es el caso por ahora, porque aún insiste en su programa nuclear y de misiles balísticos, y continúa desestabilizando la región con el apoyo a Hizbulá y Hamás.