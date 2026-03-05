España valora prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE por la guerra de Irán

"Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa", precisó Robles en una entrevista en la Cadena Ser, en la que subrayó que España es un "aliado firmemente comprometido" con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

En este sentido, resaltó que no es una "anécdota menor" que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra.

Así, dijo que España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno "lo tendrá en cuenta y lo valorará".

La ministra confirmó, por otra parte, que la batería Patriot española desplegada en la base de Incirlink, al sur de Turquía, no fue la que interceptó el misil lanzado por Irán, pero sí aportó "información suficiente" para que pudiera ser derribado.

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron ayer miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

Tras esta información, la OTAN condenó "los ataques de Irán contra Turquía" y aseguró que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo firme en todos los ámbitos".

Sin embargo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní.