España y Portugal reforzarán su alianza climática en una cumbre con mirada a Oriente Medio

Un total de once ministros españoles y siete lusos participarán en esta cumbre, que se celebrará en el Monasterio de la Rábida tras haberse pospuesto desde la fecha inicial del 29 de enero debido al accidente ferroviario ocurrido unos días antes en la localidad española de Adamuz, que causó 46 muertos.

En memoria de las víctimas mortales de ese accidente (28 de ellas residían en Huelva), la cumbre del viernes comenzará con un minuto de silencio y, antes de la llegada de la delegación portuguesa, Sánchez y sus ministros participarán en un breve acto de homenaje.

Será la segunda reunión bilateral que presidirán Sánchez y Montenegro (la primera fue en octubre de 2024 en la localidad portuguesa de Faro) y, dada la situación en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, este será un asunto que fuentes del Gobierno asumen que estará presente en la conversación entre ambos.

Así, Sánchez tendrá oportunidad de explicar su posición a su homólogo luso (conservador y por tanto perteneciente a una familia política distinta a la del jefe del Gobierno español, socialista).

Una posición de "No a la guerra" y de negativa a autorizar el uso de las bases españolas de Morón y Rota para las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán que ha sido duramente criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con amenazas de embargo comercial a España.

Ante esas amenazas, líderes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron, trasladaron su solidaridad al jefe del Ejecutivo español.

La agenda de la reunión que los líderes de los Veintisiete mantendrán en Bruselas los próximos 19 y 20 de marzo estará también presente en la cumbre, que en el aspecto bilateral tiene como principal objetivo reforzar la cooperación en la lucha contra el cambio climático por parte de dos países que están sufriendo sus efectos.

España y Portugal acumularon la mitad de las hectáreas calcinadas por fuegos forestales en la Unión Europea el año pasado.

Sobre esa colaboración girará parte de la declaración conjunta general, otra que suscribirán los ministerios responsables de medioambiente de los dos países, y una serie de acuerdos que se firmarán, entre ellos uno en materia de protección civil y emergencias.

Otros acuerdos versarán sobre promoción de alimentación saludable, vigilancia pandémica, competitividad, derechos de consumidores, derechos laborales y políticas sociales.

Mientras Sánchez y Montenegro mantengan su reunión, habrá otros encuentros paralelos de cada uno de los ministros españoles con sus correspondientes colegas lusos, y tras la firma de acuerdos, los dos jefes de Gobierno comparecerán en una rueda de prensa.

La elección del Monasterio de la Rábida para esta cumbre, según el Gobierno español, tiene un simbolismo especial en el año en el que se va a celebrar la 30 Cumbre Iberoamericana en Madrid, como mensaje de que España y Portugal son dos países abiertos al mundo.

Este monasterio franciscano adquirió relevancia por su vinculación con el descubrimiento de América, ya que allí se alojó Cristóbal Colón antes de emprender su viaje hacia el Nuevo Mundo y encontró el apoyo de los frailes para llevar a cabo su proyecto.