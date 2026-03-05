Exsenadora paraguaya denunciará su destitución ante audiencia de la CIDH en Guatemala

González perdió su curul el 14 de febrero 2024 tras una votación sin la presencia de la oposición y en la que se impuso una mayoría encabezada por el gobernante Partido Colorado y sus aliados.

La política fue acusada de un presunto "uso indebido de influencias", una decisión que posteriormente la Fiscalía paraguaya consideró "inconstitucional".

La opositora afirmó en una conferencia de prensa que el próximo lunes participará en una audiencia pública en la que también se abordarán casos de violencia contra mujeres políticas de México, Colombia y Guatemala.

"Los derechos políticos de las mujeres no son una moda y las violencias que sufrimos no son simplemente un relato, son realidades que nos interpelan a toda la región", expresó la exlegisladora.

González interpuso el 27 de febrero de 2024 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que adujo que con la destitución fueron afectadas sus garantías elementales, el debido proceso y se alteró la composición del Senado, ya que la pérdida de su investidura se aprobó con 23 votos y no los 30 requeridos por el reglamento interno de esa cámara.

En su declaración este jueves, la exsenadora consideró que "no es normal la cancelación política", la violencia en redes sociales, ni lo que llamó "farsa" y "manipulación" de las mayorías para, según dijo, silenciar y excluir a las mujeres que llegaron al Congreso para hacer oposición.

La audiencia fue solicitada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que tiene presencia en 15 países de la región, indicó en la misma rueda de prensa la coordinadora de esa organización en Paraguay, Katia Gorostiaga.