Fiscal de Texas, Ken Paxton, dice que no dejará las primarias tras ultimatúm de Trump

En declaraciones a la cadena Real Americas's Voice, Paxton dijo que si no recibe el apoyo del mandatario, continuará en la carrera, porque tiene un "deber con el pueblo de Texas".

Paxton busca ser el candidato republicano para la carrera por uno de los dos curules de Texas en la Cámara Alta y se enfrenta en mayo a una segunda vuelta contra John Cornyn, quien ocupa actualmente ese cargo y aspira a la reelección por un cuarto mandato.

Tras una primera vuelta este martes en la que ninguno obtuvo la mayoría, Trump dijo que respaldará pronto a uno de los dos candidatos y, el que no reciba su apoyo, debe retirarse.

"Por el bien del partido y de nuestro país, las primarias en Texas no deben continuar", escribió el presidente en la plataforma Truth social.

Quien salga elegido como candidato republicano se enfrentará al demócrata James Talarico, un legislador estatal y seminarista presbiteriano que obtuvo la victoria en unas elecciones internas con récords históricos de participación.

Talarico es ya considerado una estrella en ascenso y ha llevado a los demócratas a confiar en que pueden arrebatar a los republicanos el control del estado. Ningún candidato del partido azul ha ganado una elección estatal en Texas desde 1994.