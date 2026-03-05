Fráncfort baja un 1,61 % tras la subida del petróleo y de la bolsa de Wall Street

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 1,61 % en 23.815,75 puntos.

La renta variable había logrado pequeñas subidas pero se dieron la vuelta en las últimas horas de la negociación después de que el precio del petróleo y el gas volviera a crecer con fuerza y las bolsas de Wall Street cayeran también tras el recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio.

El Ejército israelí dijo que gran parte de las afueras de Beirut son objetivos militares e indicó a los ciudadanos que salieran de sus casas.

"El conflicto en Irán causa fuertes subidas en los precios del petróleo y el gas, llevando a un aumento de la volatilidad en los mercados y una presión significativa en los sectores que dependen de la energía como las aerolíneas, logística, químicas y manufactureras", considera el estratega jefe de renta variable de UniCredit, Christian Stocker.

Asimismo, Stocker que la evolución de estos sectores dependerá mucho de la duración del conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantuvieron la semana pasada en Estados Unidos en 213.000.

A los inversores les preocupa que el encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio puede subir la inflación durante un periodo prolongado y por ello venden acciones y bonos soberanos.

La farmacéutica Merck se desplomó un 8 %, hasta 113,20 euros, tras publicar unos pronósticos cautelosos para este año debido a la competencia de los genéricos y la debilidad del dólar.

Los servicios postales Deutsche Post DHL bajaron un 4,6 %, hasta 45,89 euros, después de presentar resultados.

La compañía de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 5,9 %, hasta 153,10 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 3,6 %, hasta 20,38 euros, y Adidas ganó un 2,3 %, hasta 145,10 euros.