Francia busca ampliar alianza europea de las nuclear en una cita de alto nivel el día 10

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, estarán presentes en el encuentro, que se enmarca en un momento de crisis energética por la guerra en Oriente Medio y justo cuando se cumplen 15 años del desastre nuclear de Fukushima (Japón).

Fuentes de la presidencia francesa destacaron que esta cita servirá para reivindicar la energía nuclear civil como una fuente válida para "descarbonizar" la economía y para dotar de soberanía energética a Europa.

En ese contexto, París estimó que es importante "luchar contra la discriminación" de la que es aún objeto esta clase de energía, vista con reticencias por algunas potencias europeas como Alemania por temores ecológicos, medioambientales y de seguridad.

Por ello, París desea recabar a más estados miembros de la UE para la alianza europea de las nucleares, lanzada hace un par de años a iniciativa de Francia, el mayor especialista en este tipo de energía dentro de la zona comunitaria y que tiene empresas referentes mundiales en el área como EDF (reactores) y Orano (combustible nuclear).

De momento, la alianza está formada por Francia, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Suecia, Hungría, Bélgica y, desde 2025, Italia.

"Muchos países ya tienen un programa nuclear (civil) y otros están en proceso de relanzarlo", aseveraron las fuentes del Elíseo, quien aseguró que, ante momentos de crisis de abastecimiento de energía como los que el mundo vive ahora, la energía procedente del átomo es "una solución" para el abastecimiento de electricidad.

El Elíseo calculó, por ejemplo, que Francia ha logrado exportar entre 15 y 20 gigavatios en varios momentos de la jornada de este jueves, gracias a su mix energético "basado, en buena medida, en la energía nuclear".

No obstante, la presidencia francesa apuntó a la financiación de la energía nuclear como uno de los obstáculos para su desarrollo, sobre todo la procedente del sector privado.

París recordó que la CE "ha puesto encima de la mesa" 10.000 millones de euros para esta energía, en un momento en el que los estados miembro "están negociando la posibilidad de financiar centrales nucleares".

La presidencia francesa señaló que la CE ha estimado que haría falta invertir en los proyectos nucleares de los estados miembros hasta 240.000 millones de euros.