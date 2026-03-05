Francia juzga al policía que mató a un joven y desencadenó los disturbios de 2023

El Tribunal de Apelación de Versalles decidió este jueves que el policía, Florian M., tendrá que comparecer por ser el autor de un acto de violencia que causó la muerte Merzouk (que tenía entonces 17 años) pero sin intención de causarla.

El tribunal se desmarcó así de la posición de los jueces de instrucción y de la Fiscalía, que se habían pronunciado en favor de que tuviera que responder por el cargo de asesinato, y que era también lo que esperaba la familia del joven.

Los abogados de la familia anunciaron al conocer el dictamen que recurrirán ante el Tribunal Supremo, y lo mismo hará la defensa de Florian M., que estuvo encarcelado durante cinco meses antes de salir en libertad bajo control judicial, y considera que el agente no cometió ningún delito.

El motorista, que iba en patrulla con otro policía, estuvo persiguiendo por las calles de Nanterre a un coche que se había saltado un control y que estuvo circulando de forma peligrosa hasta que quedó bloqueado por un atasco de otros vehículos.

Al volante iba, con otros dos amigos en el vehículo, Nahel Merzouk, que no tenía carné de conducir, y que recibió un tiro mortal del policía en circunstancias que estarán en el centro del proceso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Tribunal de Apelación de Versalles indicó en un comunicado sobre su dictamen, que excluye el cargo de asesinato, que "Florian M. había podido tener la convicción" de que cuando el coche arrancó una vez que el agente había bajado de su moto y se había acercado a Merzouk, eso podía poner en peligro su integridad física o la de otra persona.

Las imágenes grabadas con móviles que se filtraron de ese incidente, y que vinieron a desmentir la versión que inicialmente dio Florian M. sobre una acción en legítima defensa, generaron una fuerte indignación y rápidamente se produjeron múltiples altercados.

En los días siguientes, los disturbios se extendieron por decenas de ciudades de todo el país y en ellos participaron cerca de 50.000 personas, según el ponente de un informe parlamentario, que cifró en más de 1.000 los heridos, de los cuales 782 eran agentes de las fuerzas del orden, con 16.400 siniestros declarados a los seguros por 793 millones de euros de daños.

En esas algaradas fueron detenidas 3.500 personas, de las cuales un tercio eran menores de edad, con una media de entre 17 y 18 años.