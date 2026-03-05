FundéuRAE: “yincana” y “gincana”, mejor que “gymkhana”

Sin embargo, en los medios de comunicación no es raro ver frases como “El museo conmemora su tercer aniversario con entradas especiales y una gymkhana urbana”, “La gimkana está diseñada para que pueda disfrutarla todo tipo de público” o “Un gymkana con 12 enigmas que se resuelven saliendo a la calle”.

La palabra “gymkhana” puede adaptarse al español como “yincana” o “gincana”, ambas voces recogidas en el “Diccionario de la lengua española” con el sentido de ‘competición de carácter lúdico en la que los equipos participantes deben superar una serie de pruebas y obstáculos a lo largo de un recorrido’.

Según aclara la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, la primera opción refleja la articulación inglesa, que es la más frecuente entre los hispanohablantes, mientras que la segunda se pronuncia /jinkána/. Por lo tanto, se recomienda respetar la grafía que se ajuste a la pronunciación en cada caso.

Se recuerda, además, que es un sustantivo femenino: “la yincana” o “la gincana”.

De este modo, en los ejemplos anteriores podrían haberse empleado ambas adaptaciones: “El museo conmemora su tercer aniversario con entradas especiales y una yincana urbana”, “La yincana está diseñada para que pueda disfrutarla todo tipo de público” y “Una gincana con 12 enigmas que se resuelven saliendo a la calle”.

