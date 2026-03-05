Georgia destaca mayor importancia de Corredor Medio por guerras en Ucrania y Oriente Medio

"El Corredor Medio adquiere especial significado en condiciones de las guerras entre Rusia y Ucrania y en Oriente Medio. El Cáucaso sur tiene la oportunidad histórica de convertirse en el corredor de transporte más importante, y en la zona de mayor importancia geopolítica", afirmo en declaraciones al canal de televisión Imedi.

Señaló que "la situación actual, el contexto geopolítico, han cambiado las cadenas de suministros".

"El Cáucaso sur podrá jugar un papel decisivo tanto en el plano de la economía y la política en la realización de proyectos económicos", sostuvo.

La jefa de la diplomacia georgiana indicó que en este contexto son de suma importancia "las relaciones de Georgia con sus vecinos, Azerbaiyán y Armenia, así como las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia".

En este sentido, destacó que la construcción del llamado ‘corredor de Donald Trump’, acordado entre Azerbaiyán y Armenia, cerca de la frontera iraní en agosto del año pasado, "incrementará la importancia de la región".

Armenia y Azerbaiyán acordaron el 8 de agosto, en la Casa Blanca, la creación de la ruta, conocida hasta ahora como Zanguezur y rebautizada como 'Corredor de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional' (TRIPP).

Ese corredor, que conectaría directamente a Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través del territorio armenio, evitando el paso por Irán, será operado con capital estadounidense y es considerado una pieza clave en el acuerdo de paz que podría ser firmado entre Bakú y Ereván.

"Cuando se creen las nuevas rutas, a la región llegará un mayor volumen de cargas, cuyo valor e integridad deberá ser reconocido por la Unión Europea", aseveró, al constatar que "si la UE considera en serio al Cáucaso sur como un corredor hacia Asia, no podrá lograrlo sin Georgia".

Georgia recibió el estatus de candidato a la UE en 2023, un proceso que se vio frenado en 2025 tras las acusaciones de Bruselas de que Tiflis se había apartado de la vía democrática.