Gobierno español asegura que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho

En unas declaraciones radiofónicas, Albares recordó que el grupo de 22 españoles que deseaba salir de Irán lo consiguió este miércoles por vía terrestre, y que cruzaron de manera segura la frontera con Azerbaiyán, donde les esperaba personal diplomático de la embajada de España.

Unos 31.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo, se encontraban en la región cuando el pasado sábado Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y desde este miércoles empezaron a regresar a España algunos grupos, aunque el ministro dejó claro que "son una minoría" los que solicitan regresar a España.

La gran mayoría de estos 31.000 españoles son residentes y el grueso de ellos no se plantea regresar, aunque el objetivo del Gobierno es el de "repatriar hasta el último español que así lo desee", según Albares.

El ministro explicó que la embajada de España en Teherán opera en estos momentos únicamente con el personal esencial para poder atender a los ciudadanos españoles en el país, con el embajador al frente.

A primera hora de este jueves aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión del Ejército del Aire que repatrió a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán.

Además, a lo largo de este jueves también están previstos vuelos comerciales desde Dubai hacia España, y permanecen abiertas "todas las vías posibles" para la evacuación, dijo el responsable de la diplomacia española.