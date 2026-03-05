Grecia compra una colección privada de fotos del fusilamiento de 200 griegos por los nazis

Las fotos son parte de la serie de 262 imágenes que tomó Hermann Hoyer, un militar del Ejército alemán desplegado a finales de 1943 en Grecia durante la ocupación nazi, explicó Lina Mendoni, ministra de Cultura de Grecia, en una rueda de prensa en Atenas.

El Estado ha comprado las imágenes por 100.000 euros a un coleccionista belga de documentos del Tercer Reich que las puso a la venta a mediados de febrero en el portal 'eBay'.

Trece de estas imágenes muestran el fusilamiento en el campo de tiro de Kaisariani, un barrio de Atenas, de 200 hombres el 1 de mayo de 1944, la mayoría prisioneros políticos que participaron en la resistencia comunista contra los nazis.

Aunque este suceso era bien conocido, hasta ahora no había constancia de que hubiera documentos gráficos.

En el extremo derecho de una de las imágenes se ve una fila de soldados nazis que acaban de apretar el gatillo, y en el extremo izquierdo, delante de un muro, la fila de los prisioneros, que todavía permanecen erguidos, a la espera del impacto de las balas.

"Se trata de una foto que captura una escena entre la vida y la muerte" y muestra "la grandeza y el coraje de estos griegos frente a los ocupantes y el sistema nazi", señaló Mendoni.

También fueron presentadas dos fotografías que reflejan a algunos de los prisioneros ya muertos, si bien estas no se hicieron públicas "por respeto a los fallecidos y a sus familias", según la ministra.

En otra imagen se puede ver a los 200 hombres siendo llevados a su ejecución, después de que hayan tirado al suelo sus abrigos.

La colección incluye fotos del paso de la unidad de Hoyer por los Balcanes para llegar hasta Atenas en tren y un retrato del mismo oficial con su cámara fotográfica.