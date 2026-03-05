Guinea Ecuatorial prepara el dispositivo de seguridad para la visita del papa León XIV

"Ya estamos armando el dispositivo de seguridad y defensa que se encargará de asegurar la feliz estancia del papa León XIV en Guinea Ecuatorial durante los días 21, 22 y 23 de abril del presente año", afirmó Obiang Mangue en su cuenta de la red social X.

"Debemos reforzar estos dos sectores con helicópteros y drones para el control de las zonas cerradas; tanto en Malabo y Mongomo, así como Bata", subrayó el hijo del presidente del país, Teodoro Obiang.

Dado que "algunos países amigos han solicitado la entrada a Guinea Ecuatorial" para acompañar la visita papal, el vicepresidente dio orden de "armar un dispositivo conjunto de defensa y seguridad para garantizar el recorrido excelente de Robert Francis Prevost, su séquito y los cristianos que asistan a sus actos litúrgicos durante los tres días" que permanecerá en la excolonia española.

El papa León XIV visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril, en el que será el tercer viaje internacional de su pontificado, informó el pasado 25 de febrero el Vaticano.

La última parada de esa gira será Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África, donde el papa visitará Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril.

Esta visita a África se puede considerar el primer gran viaje internacional decidido personalmente por León XIV, ya que el que realizó en noviembre a Turquía y Líbano estaba previsto desde el pontificado del papa Francisco.