Herzog dice que España "está jugando a un juego incomprensible" e incumple con la OTAN

Herzog dijo estas palabras en una visita a una sede de los bomberos, donde afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen, según un comunicado que recoge su discurso enviado por el cuerpo de Bomberos.

"En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España", dijo.

Y añadió que España "no solo incumple su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que debería haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo, sino que, de alguna manera, está jugando un juego extraño e incomprensible".

Todo ello cuando, explicó, "existe una formidable coalición internacional y regional cuyo objetivo es lograr un cambio en Oriente Medio y, ante todo, destruir las capacidades del imperio del mal de Irán".

Sus palabras se producen después de que España se negara a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EE.UU. e Israel contra Teherán, lo que provocó que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriera la puerta a tomar medidas en represalia contra el país, al afirmar que Washington va a cortar "todo comercio con España".

Durante su visita al Departamento de Bomberos y Rescate en Rishon Lezion, Herzog también se refirió a la operación militar de Israel en Líbano contra la milicia chií Hizbulá, afirmando que no van a ceder ante sus "amenazas" ni "las acciones que intentan crear para desviar la atención".

En cambio, tuvo buenas palabras para el Gobierno libanés, que anunció que investigaría la presencia de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano.

"El Gobierno libanés ha dado un paso valiente e importante en las últimas horas en todo lo relacionado con la Guardia Revolucionaria, y espero que continúe", dijo.