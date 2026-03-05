Incautan en Paraguay 1,2 toneladas de marihuana que presumen sería enviada a Argentina

El cargamento estaba oculto en un punto conocido como isla Ovecha, ubicado en jurisdicción de la localidad de Mayor Martínez, fronteriza con Argentina, indicó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en un comunicado.

La Senad detalló que se hallaron 1.180 kilogramos de marihuana prensada distribuidos en 40 paquetes.

La droga, explicó a EFE una fuente del Ministerio de Defensa, estaba lista para ser cargada en una embarcación y llevada a Argentina.

El operativo contó con el apoyo militar del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Prefectura Naval de la ciudad de Pilar, capital de Ñeembucú.

En declaraciones al canal ABC TV, el titular de la Senad, Jalil Rachid, estimó en unos 400.000 dólares el precio del alijo en el mercado argentino y calificó de "muy buena" la coordinación con las autoridades de ese país.

El funcionario indicó que grupos de narcotraficantes tienen como "modalidad de trabajo" ubicar los cargamentos de estupefacientes a orillas de los ríos Paraguay y Paraná, que forman la frontera natural con Argentina, para trasladarlos al país vecino en embarcaciones.