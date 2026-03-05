Irán ataca a grupos kurdos en el norte de Irak

“Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles”, informó la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según IRNA.

El ataque se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablase con líderes kurdos sobre “las bases” estadounidenses en el norte de Irak.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "es completamente falso que se vaya a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular en Irán”, tras días de especulaciones acerca de ello.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, habló también con líderes kurdos a los que pidió “fortalecer la cooperación para salvaguardar la seguridad en las fronteras”.

Irán considera grupos terroristas a las organizaciones Komala y el Partido Democrático Kurdo -opositores a la República Islámica de Irán- y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones los últimos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los kurdos son la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, integrada por 30 millones de personas repartidas principalmente entre Turquía, Irán, Irak y Siria.