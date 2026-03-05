Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: Esa afirmación es "infundada y absurda"

"La afirmación de que Irán cerró el estrecho de Ormuz es infundada y absurda. Irán mantiene su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación", dijo la misión de Irán ante la ONU en un mensaje en X.

Este mismo jueves la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".

"Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán", dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

El militar dijo que su país aplica "protocolos internacionales" a los buques que transitan por el estrecho y los que no los cumplan "podrían ser atacados o hundidos".

La misión de Irán en la ONU aseguró que es Estados Unidos quien "ha puesto en peligro la seguridad marítima" al bombardear con un torpedo un buque iraní en aguas internacionales cercanas a Sri Lanka donde viajaban 130 personas.

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial,

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.